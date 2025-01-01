В Пермском крае открылась гостиница в стиле XIX века Она находится в посёлке Пожва Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

фото: Екатерина Фотина

В п. Пожва (285 км от Перми) после тестового режима в полную силу заработал отель POZHVA. Архитектурный стиль здания выполнен в традициях XIX века, что создаёт гармоничный ансамбль с рядом стоящей церковью и другими историческими сооружениями посёлка. По мнению Тихона Корякина, инвестора данного проекта, открытие гостиницы может послужить мощным толчком для развития туристической отрасли в Пожве и Коми-Пермяцком округе в целом, сообщили в пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

Отель располагается в отреставрированном здании. Внутреннее убранство номеров выдержано в стилистике XIX века: старинная мебель и декор переносят гостей в эпоху прошлых лет. Стоимость проживания начинается от 1240 руб. в сутки, в цену включён завтрак.

К услугам гостей не только размещение, но и экскурсии по Пожве и старинной Свято-Троицкой церкви, занятия йогой на свежем воздухе, тематические фотосессии и велосипедные прогулки.

В будущем владелец планирует создать в Пожве музей под открытым небом, расширить спектр услуг и туристических маршрутов, включив спа-программы и тематические туры, посвященные истории и культуре Коми-Пермяцкого округа.

Проект направлен на развитие туризма, поддержку жизни поселка и создание возможностей для трудоустройства и местного производства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.