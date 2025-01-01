СМИ рассказали ещё о двух погибших в аварии с пермским автобусом Антона Старкова похоронили 16 ноября, а с Павлом Петровым простятся 18 ноября Поделиться Твитнуть

В субботу, 14 ноября, в районе Кунгура произошло смертельное ДТП: пассажирский микроавтобус столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли семь человек, среди которых были 17-летняя девушка, молодая танцовщица, 25-летний мужчина и др. О них уже писал «Новый компаньон». Читательница 59.ru поделилась информацией о том, что жертвами трагедии стали также её знакомые — жители Березовского округа: 29-летний Антон Старков и 31-летний Павел Петров.

С Антоном собеседница издания когда-то работала и вместе жила в Березовке. Недавно он устроился в крупную компанию, а вечером 14 ноября ехал с учёбы из Чайковского, куда его направили по работе. У Антона остались жена с двумя детьми — шести лет и восьми месяцев, а также родители и младший брат.

Он был внуком бывшего генерального директора ООО «Дорожник» Анатолия Михайловича Старкова, который скончался в прошлом году, поделилась девушка. «Антон был добрым, светлым и безотказным человеком», — сказала она.

Похороны Антона Старкова прошли 16 ноября.

С Павлом Петровым девушка не была знакома лично, он был одноклассником её брата. «14 ноября трагически ушёл из жизни сын, брат и друг», — говорится о Павле в сообщении, размещённом в соцсетях. Прощание с ним состоится 18 ноября.

