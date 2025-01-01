Участок улицы Крисанова в Перми закроют на ночь для испытаний Мост через Данилиху проверят на прочность Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на ночь полностью закроют движение по участку ул. Крисанова между ул. Пушкина и ш. Космонавтов. По информации краевого минтранса, ограничения введут с 22 часов 17 ноября до 6 утра 18 ноября.

«Перекрытие связано с обследованием и испытанием моста через р. Данилиху. Подрядчик будет испытывать конструкцию под нагрузкой. В качестве нагрузки выступят 12 загруженных самосвалов. Это необходимо для оценки всей конструкции, а также для работы трамваев, которые в дальнейшем будут курсировать по мосту из Индустриального района в центр», — пояснили в ведомстве.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут.

Напомним, движение по новой дороге на ул. Крисанова запустили 23 августа. В данный момент ведётся подготовка выезда с ул. Карпинского, реконструкция которой тоже вышла на финишную прямую.

