По улице Крисанова в Перми запустили движение после реконструкции Новая дорога соединила улицу Пушкина с шоссе Космонавтов

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Перми 23 августа запустили движение по ул. Крисанова на участке от ул. Пушкина до пересечения ш. Космонавтов с ул. Карпинского. Как рассказали в краевом минтрансе, в торжественном открытии приняли участие федеральные чиновники: министр транспорта России Андрей Никитин и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Проект состоял из двух этапов: строительство путепровода на ш. Космонавтов, новых коммуникаций, освещения и реконструкция участка до четырёх и шести полос, а также продление до ул. Пушкина, строительство моста через Данилиху и трамвайных путей. Подрядчик также обустроил тротуары и велодорожки. Общая протяжённость работ составила 2,3 км.

В данный момент участок ул. Пушкина от ул. Крисанова до ул. Борчанинова ещё закрыт. Здесь продолжаются работы по замене коммуникаций и дорожного полотна, движение пешеходов осуществляется по левой стороне при движении со стороны ш. Космонавтов.

Пешеходы и велосипедисты начали пересекать Данилиху по новому мостовому переходу на ул. Крисанова ещё до его официальной сдачи в эксплуатацию, несмотря на запрещающие знаки. Ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил подрядчику ускориться для завершения работ в срок.

