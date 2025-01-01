Губернатор велел ускоряться с реконструкцией улицы Крисанова в Перми Работы должны быть закончены в 2025 году Поделиться Твитнуть

На ул. Крисанова в рамках первого этапа реконструкции подошла к концу замена инженерных сетей. Сейчас ведется укладка асфальтового покрытия и финальное благоустройство: монтируются светофорные объекты, обустраиваются пешеходные и велосипедные дорожки, а также устанавливается новое освещение. Об этом в своём Telegram-канле сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В рамках второго этапа активно перекладываются коммуникации и возводится мост через Данилиху. Параллельно с этим подрядная организация занимается созданием тротуаров и велодорожек, а также установкой шумозащитных барьеров вдоль трассы. Глава региона дал указание интенсифицировать работы, так как дорога имеет стратегическое значение и должна быть сдана в эксплуатацию в установленные сроки.

Ранее Дмитрий Махонин сообщил, что на ул. Мира в Перми продолжается прокладка современной трамвайной линии, соединяющей Стахановское кольцо с ул. Свиязева. Ориентировочно в августе планируется провести тестовый запуск трамвайного движения.

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