Тестовый запуск трамвайного движения по улице Мира в Перми пройдёт в августе Затем трамваи пустят до Осенцов Поделиться Твитнуть

На ул. Мира в Перми продолжается прокладка современной трамвайной линии, соединяющей Стахановское кольцо с ул Архитектора Свиязева. Работы по установке новых плит и рельсошпальной конструкции близки к завершению, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, ориентировочно в августе планируется провести тестовый запуск трамвайного движения.

Следующим этапом станет организация движения от Стахановского кольца в направлении Осенцов. Полноценное же восстановление трамвайного сообщения между центром города и Индустриальным районом станет возможным лишь после окончания масштабной реконструкции улиц Карпинского и Крисанова.

Напомним, в Индустриальном районе обкатка новых трамвайных путей от депо «Балатово» до Стахановского кольца началась месяц назад. Во время обкатки проверяется безопасность и плавность хода трамваев.

Трамвайные пути на ул. Мира в Индустриальном районе Перми начали ремонтировать в 2023 году. Завершить работы на участке планируется до конца 2025 года.

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