На улице Мира в Перми началась обкатка новых трамвайных путей Идёт проверка безопасности и плавности хода трамваев Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский транспорт

В Индустриальном районе начали обкатывать новые трамвайные пути от депо «Балатово» до Стахановского кольца. Как сообщает глава Перми Эдуард Соснин, на участке уже уложили рельсы, установили стрелочные переводы и сварили стыки. Отмечается, что во время обкатки проверят безопасность и плавность хода трамваев.

Вместо разметки на путях установят бордюрный камень, что позволит вагонам двигаться быстрее и безопаснее. Кроме того, сейчас инвестор устанавливает плиты, монтирует контактную сеть и остановочные павильоны.





Движение трамваев на участке запустят после завершения работ на улицах Мира и Карпинского.





Как ранее писал «Новый компаньон», реконструкция трамвайных путей на ул. Мира должна завершиться в те же сроки, что и ремонт улиц Крисанова и Карпинского. Такие сроки назвал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию гордумы.





Трамвайные пути на ул. Мира в Индустриальном районе Перми начали ремонтировать в 2023 году.

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