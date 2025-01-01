В Перми укладку трамвайных путей на улице Мира могут закончить к концу этого года Масштабная реконструкция началась в 2023 году Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Мовиста Регионы Пермь»

По данным властей Прикамья, укладка новых путей на ул. Мира в Перми будет завершена в этом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Отмечается, что задержка работ произошла из приостановки финансирования компании «Мовиста», которая занимается реконструкцией, со стороны банка-партнёра.

Как ранее писал «Новый компаньон», реконструкция трамвайных путей на ул. Мира должна завершиться в те же сроки, что и ремонт улиц Крисанова и Карпинского. Такие сроки назвал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию гордумы.

По словам чиновника, в настоящий момент на ул. Мира производят укладку плитки на рельсах. Ранее губернатор сообщал, что техническое движение на реконструированных участках улиц Крисанова и Карпинского в Перми должно открыться до конца 2025 года.

Трамвайные пути на ул. Мира в Индустриальном районе Перми начали ремонтировать в 2023 году. В ходе масштабной реконструкции уже заменили линию на улицах Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова. Сейчас готовятся проекты реконструкции путей на улицах Ленина, Белинского, Сибирской, Чернышевского и Петропавловской.

На сегодняшний день завершена поставка 44 трамвайных вагонов и получены положительные заключения государственных экспертиз на реконструкцию пяти тяговых подстанций.

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