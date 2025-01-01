Алина Наумова В Перми реконструкция трамвайных путей на Мира завершится вместе с ремонтом улиц Крисанова и Карпинского Анатолий Путин рассказал о развитии электротранспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работы по реконструкции трамвайных путей на ул. Мира в Перми должны завершиться в те же сроки, что и ремонт улиц Крисанова и Карпинского. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы.

Путин отметил, что задача, поставленная перед департаментом, — запустить движение трамваев в Индустриальном районе. В настоящий момент на ул. Мира производят укладку плитки на рельсах. (Ранее губернатор сообщал, что техническое движение на реконструированных участках улиц Крисанова и Карпинского в Перми должно открыться до конца 2025 года.)





Начальник департамента транспорта напомнил о комплексном развитии электрического транспорта в Перми. В результате строительства уже выполнены работы по реконструкции путей на улицах Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова, также готовятся проекты реконструкции путей на улицах Ленина, Белинского, Сибирской, Чернышевского и Петропавловской.





Кроме того, завершена поставка 44 трамвайных вагонов и получены положительные заключения государственных экспертиз на реконструкцию пяти тяговых подстанций.

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