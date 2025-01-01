Пермяки начали пользоваться новым мостом на улице Крисанова Объект официально пока не сдан в эксплуатацию Поделиться Твитнуть

Пешеходы и велосипедисты начали пересекать р. Данилиху в Перми по новому мостовому переходу на ул. Крисанова ещё до его официальной сдачи в эксплуатацию. Об этом пишет perm.aif.ru.

Несмотря на запрещающие знаки, люди уже вовсю пользуются пешеходной зоной путепровода. Хотя дорожное покрытие уложено не везде, а на проезжей части ещё ведутся строительные работы, это не останавливает пермяков, стремящихся быстрее добраться от ул. Пушкина до ш. Космонавтов.

В Министерстве транспорта Пермского края пока не называют точную дату открытия моста, однако ранее сообщалось, что технически он должен быть готов к концу августа. На информационном щите возле моста указан срок завершения работ — IV квартал 2025 года.

Напомним, масштабный проект реконструкции и продления ул. Крисанова предусматривает создание дороги от ул. Пушкина к новой транспортной развязке на пересечении ш. Космонавтов и ул. Карпинского, где работы ещё продолжаются. По заявлению главы Прикамья Дмитрия Махонина, движение по всему транспортному коридору на улицах Крисанова и Карпинского будет открыто до конца текущего года.





