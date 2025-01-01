Алёна Бронникова Прикамье улучшило позиции в рейтинге по приверженности здоровому образу жизни При этом рейтинговый балл оказался ниже прошлогодних показателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамье поднялось на одну строчку в общероссийском рейтинге РИА «Новости» по приверженности здоровому образу жизни. В прошлом году регион занимал 66 место, в этом году поднялся на 65-е.

В то же время, рейтинговый балл оказался в этом году ниже, чем в прошлом. Эксперты считали его из семи показателей за предыдущий год по потреблению алкоголя и табачных изделий, распространённости наркомании, занятий спортом, а также по условиям труда. По итогам 2024 года рейтинговый балл Пермского края сложился в 55,8, тогда как годом ранее он составлял 57,8.

Лидерами рейтинга по приверженности населения ЗОЖ по-прежнему стали регионы Северного Кавказа: Дагестан — 96,7 балла, Чечня — 91,9 балла и Ингушетия — 86,9 балла (+5 позиций). Позиции аутсайдеров сохранили Камчатский край — 28,9 балла, Еврейская автономная область — 29,8 балла и Магаданская область — 33,3 балла.

Столичные регионы вошли в топ-20 (Московская область — 10 место, Санкт-Петербург — 11 место, Москва — 17 место), кроме Ленинградской области (55 место). Свердловская область оказалась немногим выше Прикамья — 61 место и 58,3 балла, а вот Нижегородская область заняла место в середине списка — 37 строчка и 66,2 балла.

Ранее «Новый компаньон» писал, что приверженцами здорового образа жизни себя считают 70% пермяков. Сторонников ЗОЖ вдвое больше среди женщин.

