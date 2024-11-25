Пермский край занял 66 место в рейтинге по приверженности населения ЗОЖ Среди лидеров — регионы Северного Кавказа Поделиться Твитнуть

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни который год подряд стали регионы Северного Кавказа и юга России, в числе замыкающих — регионы Дальнего Востока. Пермский край показал слабые позиции. Это следует из исследования РИА Новости.

Пермский край на 66-м месте по приверженности населения здоровому образу жизни. Аналитики РИА Новости разместили его в нижней части рейтинга регионов РФ.





Рейтинг составлялся на основе семи показателей, среди них: потребление алкоголя и табачных изделий, распространённость наркомании, занятия спортом и условия труда.





По словам аналитиков, между российскими регионами существуют значительные различия.





Большинство регионов Урала показали слабые результаты. Соседи Пермского края, Свердловская область — на 63-м месте, Челябинская — на 78-м.





Лидерами рейтинга оказались Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкарская республика, Калмыкия и Тульская область. Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Камчатка, Магаданская область, Хакасия и Забайкальский край.

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