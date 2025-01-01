Приверженцами здорового образа жизни себя считают 70% пермяков Уверенных сторонников ЗОЖ вдвое больше среди женщин Поделиться Твитнуть

Большинство жителей Перми (70%) считают себя сторонниками здорового образа жизни. При этом 7% абсолютно убеждены в своей приверженности, а 53% скорее согласны с этим утверждением. Оставшиеся 30% респондентов признают, что их образ жизни нельзя назвать здоровым: 14% открыто заявляют о своей отдаленности от ЗОЖ, а 16% отмечают, что их привычки скорее не соответствуют его принципам. Об этом сообщает SuperJob.

Среди мужчин процент уверенных сторонников ЗОЖ составляет 5%, в то время как среди женщин этот показатель вдвое выше — 10%. Среди пермяков старше 45 лет приверженцами здорового образа жизни считают себя 13%, а среди молодых людей до 35 лет — лишь 6%. Самый высокий процент сторонников ЗОЖ (13%) наблюдается среди граждан с доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц.

По мнению горожан, составляющими здорового образа жизни являются: физическая активность, включая спорт и зарядку (54%), правильное питание (48%), отказ от вредных привычек (34%). Важными аспектами также названы соблюдение режима дня (23%) и поддержание позитивного настроя (6%).

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