Два пермских ресторана стали участниками Российского винодельческого фестиваля

В рамках IV Винодельческого форума с 15 ноября по 7 декабря организаторы впервые проведут Российский винодельческий фестиваль. Как отмечается на официальном сайте мероприятия, инициатива направлена на продвижение вин российских производителей.

К мероприятию присоединились более 450 ресторанов, баров и кафе из 35 крупных и малых городов России и села в Краснодарском крае. Каждое заведение подготовило для гостей специальные гастрономические сеты, к которым сомелье и шеф-повара подобрали пары из российских вин.

Из Перми в фестивале примут участие два ресторана: Nolan Wine&Kitchen (ул. Петропавловская, 55) и Rob Roy (ул. Окулова, 4а).

Среди участников будет проводиться конкурс «Лидеры продаж Российского винодельческого фестиваля». Победителями станут 10 заведений, продавших наибольшее количество позиций из специально подготовленного к фестивалю меню за время проведения конкурса. Призовой фонд составляет 1 млн руб. и распределяется между всеми победителями поровну — по 100 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что семь пермских ресторанов приняли участие в Российском ресторанном фестивале. В число участников вошли так же Nolan Wine&Kitchen и Rob Roy.

