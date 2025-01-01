Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Семь пермских ресторанов участвуют в Российском ресторанном фестивале Соревнование продлится до 30 октября Поделиться Твитнуть

15 октября стартовал Российский ресторанный фестиваль. К нему присоединились семь заведений из Перми: Nolan Wine&Kitchen, Rob Roy, Curtis, «Пастарь», The HOUND, «Люля-Любя», а также новый рестобар Grappa.

В каждом из них готовят дегустационные сеты из нескольких блюд, которые можно попробовать до 30 октября включительно и проголосовать за понравившееся предложение на сайте фестиваля. Стоимость сетов — от 1790 руб. (на одного) до 4190 руб. (на двоих).

Ключевая тема фестиваля этого года — локальные продукты. Обязательный пункт в меню — переосмысленная русская классика, к которой могут предложить винную пару. Каждый сет предваряется специально написанным обращением шеф-повара с воспоминаниями о детстве у бабушки в деревне и впечатлениями о прогулках за грибами по пермским лесам. Рестораны предлагают посетителям по-новому прочувствовать традиционные пермские специалитеты вроде посикунчиков или переосмыслить вкус такого привычного российского продукта, как печёная свёкла.

