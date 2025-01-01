Режим беспилотной опасности в Пермском крае снят Он вводился ранним утром 16 ноября Поделиться Твитнуть

Часто используют беспилотники в своей работе МЧС

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность». Об отмене пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности сообщила в 12:31.

Напомним, режим беспилотной опасности был введён в регионе ранним утром 16 ноября. Предупреждения от РСЧС стали приходить около 5 часов. Все оперативные службы были оповещены и приведены в полную готовность. 16 ноября стало третьим днём подряд, когда объявлялся данный режим, ранее он вводился 14 и 15 ноября.

На прошлой неделе в Прикамье начал действовать указ губернатора о запрете распространения информации о БПЛА в интернете и соцсетях. Теперь сведения, по которым можно установить тип, направление, место крушения, точку запуска, цель атаки, а также об используемых средствах и комплексах для борьбы с беспилотниками (включая системы ПВО и РЭБ) раскрывать запрещается. При этом ограничения не распространяются на информацию, опубликованную в официальных источниках региональной и муниципальной власти.

