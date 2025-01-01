В Пермском крае утром 16 ноября ввели режим беспилотной опасности Жителей призывают быть внимательными и не поддаваться панике Поделиться Твитнуть

Утром 16 ноября в Пермском крае вновь ввели режим беспилотной опасности. Предупреждения от РСЧС стали приходить около 5 часов утра. Министерство территориальной безопасности региона разместило информацию в соцсетях в 7:36.

«В Пермском крае введён режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — сообщили в краевом ведомстве.

Жителям напомнили о мерах безопасности при обнаружении БПЛА в воздушном пространстве. Необходимо покинуть опасную зону, сообщить в экстренные службы, в качестве укрытия нужно укрыться в ближайшем безопасном месте — подземном паркинге или переходе, находясь в здании, спуститься в помещения подземного пространства, в жилых домах рекомендуется укрываться в ванных комнатах, коридорах и комнатах, где отсутствуют окна и имеются несущие стены. При этом следует лечь на пол и прикрыть голову руками.

Крайне важно не приближаться к месту падения БПЛА ближе, чем на 100 м и воздержаться от использования любых средств связи (телефоны или радиостанции) в непосредственной близости от него. Категорически запрещено предпринимать самостоятельные попытки уничтожения дрона.

Ранее режим беспилотной опасности вводился в Пермском крае накануне, 15 ноября.

