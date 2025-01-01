В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность», объявленный около 8 час. утра 15 ноября, об этом в 13 час. 12 мин. сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.

В ближайшее время должен восстановиться доступ к мобильному интернету.

Напомним, с ночи 14 ноября аналогичный режим вводился в большинстве регионов Приволжского федерального округа, включая Пермский край. В связи с этим были закрыты аэропорты в Казани, Нижнекамске, Уфе, Оренбурге, Самаре, Пензе и Саратове.

Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор Пермского края 10 ноября подписал указ, запрещающий распространение информации о результатах противодействия беспилотным воздушным судам на территории региона. Документ опубликован 12 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.