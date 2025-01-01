В Пермском крае снова объявили опасность атаки беспилотников Представители власти напомнили о мерах безопасности при обнаружении дронов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с утра субботы, 15 ноября, ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом проинформировали жителей через официальное приложение МЧС.

Режим введён около 8 утра. Жителям рекомендовали не паниковать, быть бдительными и осторожными, а в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.

В Министерстве территориальной безопасности региона сообщили, что все оперативные службы находятся в состоянии готовности.

Из-за угрозы атак беспилотников возникли проблемы с доступом к мобильному интернету.

Представители власти напомнили о мерах безопасности при обнаружении дронов в воздушном пространстве. Специалисты советуют использовать прочные сооружения в качестве укрытия: цокольные этажи, подземные паркинги, подземные переходы и гаражные помещения. В жилых домах рекомендуется укрываться в ванных комнатах, коридорах и комнатах, где отсутствуют окна и имеются несущие стены. При этом следует лечь на пол и прикрыть голову руками.

Рекомендуется переместиться с верхних этажей зданий, воздержавшись при этом от использования лифтов.

В случае обнаружения летящего дрона необходимо немедленно связаться со службой спасения по номеру 112 и предоставить подробную информацию о происходящем.

Крайне важно не приближаться к месту падения БПЛА ближе, чем на 100 м, и воздержаться от использования любых средств связи (телефоны или радиостанции) в непосредственной близости от него. Категорически запрещено предпринимать самостоятельные попытки уничтожения дрона.

Напомним, режим беспилотной опасности вводился в Прикамье у 14 ноября. Он действовал с 5:30 до 13:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.