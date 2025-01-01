В Перми продолжается восстановление памятника истребителю МиГ-21 Работы выполняет «Наследие» за 6,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми продолжается восстановление объекта монументального искусства «Истребитель МиГ-21» у бывшего КПП военного авиационно-технического училища на ул. Карпинского, 125. Об этом в своём telegram-канале рассказал мэр Эдуард Соснин.

«Сейчас идут работы по его восстановлению: уже подготовлен фундамент, очищен фюзеляж самолёта, установлена несущая стела и ведутся бетонные работы», — написал глава города.

Напомним, в рамках подготовки к юбилею Победы из бюджета Перми в 2025 году было выделено 45 млн руб. на реставрацию памятников «Бронекатер АК-454», «МиГ-21» и «Тыл — фронту». Летом был объявлен конкурс на ремонт истребителя. По данным госзакупок, контракт был заключён с ООО «Наследие» на 6,6 млн руб.

Как отметил Эдуард Соснин, самолёт был установлен ещё в 1976 году к 35-летию училища, которое в годы войны подготовило тысячи курсантов, офицеров и авиационных специалистов, принимавших участие в защите страны. МиГ долгие годы был визитной карточкой училища.

