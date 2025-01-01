Алёна Бронникова Центр охраны памятников Перми не нашёл подрядчика для ремонта истребителя МиГ-21 Торги объявлены повторно Поделиться Твитнуть

МАУК «Городской центр охраны памятников Перми» повторно опубликовал запрос котировок на выполнение работ по ремонту памятника истребителю МиГ-21 на Бахаревке. Начальная цена закупки не изменилась и составляет 6,7 млн руб.

По данным сайта госзакупок, предыдущий аукцион признан несостоявшимся. Участникам не были одобрены заявки.

«Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам её проведения все заявки на участие в закупке отклонены», — сообщается на сайте.

Напомним, объект монументального искусства «Истребитель МиГ-21» расположен вблизи здания Пермского института ФСИН на ул. Карпинского, 125. Аукцион на поиск подрядчика по ремонту был объявлен впервые в июне. Победитель должен выполнить очистку и покраску фюзеляжа, очистку и восстановление фундамента и плиты, покраску постамента, устройство и облицовку ограждения. Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября.

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