Алёна Бронникова На ремонт памятника истребителю МиГ-21 в Перми выделили 6,7 млн рублей Объект находится у здания института ФСИН Поделиться Твитнуть

Городской центр охраны памятников Перми опубликовал аукцион на ремонт памятника истребителю МиГ-21. Объект монументального искусства находится недалеко от здания Пермского института ФСИН России по ул. Карпинского, 125 (м/р Бахаревка).

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 6,74 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 30 июня, дата подведения итогов — 3 июля.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, подготовленной пермским ООО «Нова-проект», в течение 150 дней, но не позднее 30 ноября. Исполнитель выполнит очистку и покраску фюзеляжа, очистку и восстановление фундамента и плиты, покраску постамента, устройство и облицовку ограждения.

Стела с самолётом была воздвигнута в 1976 году к 35-летию образования Пермского ВАТУ, которое закрылось в 1999 году. Как написано на доске, памятник посвящён курсантам, командирам, преподавателям и сотрудникам училища, подготовившего более 46 тыс. авиационных специалистов, принявших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Мэр Перми заявил о планах восстановить памятник весной 2025 года.

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