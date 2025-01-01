В Перми восстановят памятник курсантам и преподавателям военного авиаучилища Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин осмотрел памятник курсантам, командирм, преподавателям, сотрудникам Пермского ВАТУ на ул. Карпинского, 125.

Пермское военное авиационное училище было создано в 1941 году, основной его специализацией в годы войны стала подготовка механиков и воздушных стрелков для Ил-2. Стела с самолётом МиГ-21Ф была воздвигнута у ВАТУ в 1976 году к 35-летию образования училища и долгие годы являлась визитной карточкой училища. У этой стелы ветераны отмечали памятные даты, а новобрачные возлагали здесь цветы. После закрытия учебного заведения в 1999 году состояние памятника постепенно ухудшалось.

«До празднования юбилея Великой Победы остаётся меньше месяца, поэтому с городскими службами активно проверяем объекты исторической памяти и приводим их в порядок. Проинспектировал состояние памятника военной техники – истребителя МиГ-21 на ул. Карпинского. Поручил привести в порядок внешний вид памятника к 9 Мая. В дальнейшем – заменить несущие бетонные конструкции пьедестала и фундаментную часть, очистить и покрасить фюзеляж, а также благоустроить территорию вокруг», – написал глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

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