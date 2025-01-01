Пермский государственный архив новейшей истории возглавил Евгений Миронов Ранее он работал заместителем директора Поделиться Твитнуть

Согласно распоряжению краевого Агентства по делам архивов Пермского края, с 14 ноября на должность директора Пермского государственного архива новейшей истории (ПермГАСПИ) назначен Евгений Миронов. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения.

Евгений Миронов — выпускник историко-политологического факультета Пермского госуниверситета. До 2013 года занимал должность в департаменте внутренней политики при администрации губернатора Пермского края, которым в тот период руководил Сергей Неганов.

В период с 2013 по 2018 годы Миронов выполнял обязанности заместителя председателя, а с 2018 по 2022 год был секретарем в Пермской городской избирательной комиссии.

Начиная с 2023 года, Евгений Миронов занимал пост заместителя руководителя в Агентстве по делам архивов Пермского края.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 2015 года директором ПермГАСПИ был Сергей Неганов. Он скончался 6 сентября этого года. До назначения руководителем архива Неганов возглавлял администрацию губернатора Пермского края. После его смерти исполняющим обязанности руководителя архива назначили Светлану Дагелине.

