Пермский госархив социально-политической истории возглавила Светлана Дагелине Она сменила на этом посту скончавшегося Сергея Неганова

Исполняющим обязанности руководителя Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) назначили Светлану Дагелине. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 18 сентября. Об этом со ссылкой на СПАРК-Интерфакс сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее Светлана Дагелине работала заместителем директора архива по госзаданию.

Как писал ранее «Новый компаньон», руководитель регионального государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов скончался 6 сентября после продолжительной болезни.

С 1999 года Сергей Неганов был руководителем управления внутренней политики в администрации губернатора. Он курировал там организацию выборов и взаимодействие с политическими партиями, религиозными организациями и общественными движениями. С 2015 года Неганов стал руководителем Пермского архива социально-политической истории.

Более 18 лет он работал в избирательных комиссиях различных уровней.

