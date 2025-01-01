Рабочие начали асфальтировать путепровод на Карпинского в Перми Готовность объекта составляет 74% Поделиться Твитнуть

В Перми 12 ноября начались работы по асфальтированию путепровода на ул. Карпинского, проходящего над Транссибирской магистралью. По словам губернатора Дмитрия Махонина, готовность объекта составляет на сегодняшний день 74%.

Почти половина строительных работ была связана с переустройством инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, теплотрассы и линии связи. В целом, по словам главы региона, более 21,5 тыс. м. Сейчас ведутся работы по строительству подходов.

«Вчера началось асфальтирование путепровода через Транссибирскую магистраль. Одновременно готовим подходы к путепроводу и укладываем рельсы в районе улицы Стахановской, соединяем пути по улицам Мира и Карпинского», — рассказал Дмитрий Махонин на своей странице ВКонтакте.

Параллельно с этим ведутся работы по монтажу наружного освещения, светофоров, системы фотовидеофиксации и ливневой канализации и подготовка к открытию технического движения на ул. Карпинского. Губернатор положительно оценил темпы работ.

В конце октября сообщалось, что реконструкция путепровода выходит на финишную прямую. Технический запуск движения ожидается до конца года. С окончанием работ будет также запущено движение трамваев.

