Анастасия Селиверстова Прощание с экс-омбудсменом Прикамья Павлом Миковым состоится 17 ноября Панихида пройдёт в холле Большого зала филармонии Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко, уполномоченный по правам человека в Пермском крае, в своём телеграм-канале сообщил, что прощание с Павлом Миковым, бывшим омбудсменом региона, пройдёт 17 ноября. Гражданская панихида состоится в холле Большого зала КДЦ с 11:00 до 12:00.

Напомним, о смерти Павла Микова, которому было 49 лет, стало известно утром 13 ноября. О случившемся сообщил Игорь Сапко. Он выразил свои соболезнования родным и близким и отметил, что «Павел Владимирович всегда отличался своей открытостью и человечностью».

Свои соболезнования принёс и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин: «Мы навсегда запомним Павла Владимировича как человека чести, патриота своей страны, ответственного, мудрого и искренне любящего людей».

Павел Миков родился в 1976 году в Губахе, рос и учился в Суксуне. В 1998 году с отличием окончил исторический факультет Пермского государственного педагогического университета.

С 2008 по 2017 год занимал должность уполномоченного по правам ребенка в Прикамье, а после стал омбудсменом региона. С 2023 года возглавлял пермский колледж «Оникс», а после увольнения оттуда стал проводить экскурсии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.