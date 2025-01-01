Взяткодатель по делу экс-главы минздрава Прикамья уже осуждён за мошенничество Им оказался предприниматель Дмитрий Кондрашов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Предпринимателем, давшим взятку экс-главврачу тубдиспансера и бывшему главе минздрава Пермского края, оказался Дмитрий Кондрашов. Об этом стало известно сайту perm.aif.ru.

По данным Rusprofile, Дмитрий Кондрашов — учредитель двух пермских компаний — ООО «Медиас» и ООО «Скай», которые зарегистрированы по одному адресу. Они заключали контракты на поставки для туберкулезного и онкологического диспансеров, ранее возглавляемых Вадимом Плотниковым. Также Кондрашов связан с московским ООО «Адванта Групп», которая упоминалась в деле о мошенничестве с поставками медоборудования в Иркутской области. Отмечается, что Дмитрий Кондрашов в 2024 году осуждён за мошенничество группой лиц и получил 4,5 года колонии.





Напомним, следствие утверждает, что Вадим Плотников предложил Дмитрию Кондрашову, поставщику медикаментов и оборудования, приобрести для него частный дом с земельным участком в Пермском районе. В обмен он гарантировал общее покровительство и создание преференций при заключении и реализации госзаказов. В 2021 году он получил от взяткодателя недвижимость, оцененную на сумму свыше 17 млн руб.





Вадима Плотникова задержали полицейские, сотрудники СК по Прикамью и бойцы Росгвардии. Следователи возбудили уголовное дело по факту взяточничества в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос о содержании под стражей в качестве меры пресечения.





12 октября стало известно, что Свердловский районный суд отправил Вадима Плотникова под домашний арест до 8 января 2026 года.

