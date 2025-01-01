Анастасия Селиверстова В Инспекции госжилнадзора Прикамья сменился руководитель Пост заняла Евгения Курочкина Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

Евгения Курочкина назначена и.о. начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. Ранее она занимала пост первого заместителя, а на должность и.о. была назначена 11 ноября. Информация об этом появилась на портале «Чекко».

Ранее руководителем ИГЖН Прикамья был Михаил Ширяев, возглавивший ведомство в марте прошлого года. Вначале он занял должность и.о. начальника инспекции, а 25 апреля 2024 года стал начальником инспекции.





Напомним, ИГЖН Пермского края осуществляет контроль соблюдения жилищного законодательства в многоквартирных домах. Так, 9 сентября «Новый компаньон» сообщал о проверке в Чусовском муниципальном округе из-за продолжительного отключения горячей воды. По итогам проверки материалы были переданы в ИГЖН.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.