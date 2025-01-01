Анастасия Селиверстова
В Инспекции госжилнадзора Прикамья сменился руководитель
Пост заняла Евгения Курочкина
Поделиться
Твитнуть
Евгения Курочкина назначена и.о. начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. Ранее она занимала пост первого заместителя, а на должность и.о. была назначена 11 ноября. Информация об этом появилась на портале «Чекко».
Ранее руководителем ИГЖН Прикамья был Михаил Ширяев, возглавивший ведомство в марте прошлого года. Вначале он занял должность и.о. начальника инспекции, а 25 апреля 2024 года стал начальником инспекции.
Напомним, ИГЖН Пермского края осуществляет контроль соблюдения жилищного законодательства в многоквартирных домах. Так, 9 сентября «Новый компаньон» сообщал о проверке в Чусовском муниципальном округе из-за продолжительного отключения горячей воды. По итогам проверки материалы были переданы в ИГЖН.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть