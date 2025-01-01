Прокуратура в Прикамье завела дело за отключение горячей воды на месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Чусового отреагировала на сообщения в Интернете о продолжительном отключении горячей воды у жителей.

В ходе проверки выяснилось, что в связи с масштабным ремонтом коммуникаций в 39 многоквартирных домах горячее водоснабжение отсутствовало более месяца. Выяснилось, что администрация округа, согласовав отключение коммунальной услуги на срок, превышающий две недели, не позаботилась об альтернативных способах обеспечения граждан горячей водой, что является нарушением жилищного законодательства.

Прокуратурой города были вынесены представления главе Чусовского муниципального округа и директору МУП «Гортеплоэнерго». Надзорный орган следит за ходом устранения выявленных нарушений.

Кроме того, в отношении организации, ответственной за поставку ресурсов, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение установленных нормативов или несоблюдение режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставку ресурсов для предоставления этих услуг.

Материалы проверки по данному факту будут переданы в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

