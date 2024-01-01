Максим Артамонов В Перми Михаил Ширяев назначен и.о. начальника краевой инспекции госжилнадзора Ранее он работал главным инспектором Ростехнадзора по региону Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего дня и.о. начальника краевой инспекции госжилнадзора (ИГЖН) стал Михаил Ширяев, который ранее занимал должность главного государственного инспектора Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

О том, что Михаил Ширяев может возглавить ИГЖН, стало известно в январе этого года. При этом сообщалось, что на должность начальника ИГЖН рассматривались несколько кандидатур, в том числе министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин.

Прежний руководитель ИГЖН, Александр Евсюков, устроился в ведомство на должность заместителя начальника отдела надзора за использованием жилого фонда ещё в 2014 году, затем возглавил отдел лицензирования. С июля 2017 года занимал пост заместителя начальника ИГЖН, а в 2018-м был назначен руководителем инспекции.

В прошлом году Евсюков провёл много месяцев в командировке в ЛНР, выполняя там обязанности заместителя руководителя администрации Северодонецка. В декабре он покинул пермскую ИГЖН и устроился на работу в одном из новых регионов РФ.

Исполняющим обязанности начальника ведомства была назначена Юлия Батенева. Ранее она занимала пост статс-секретаря — заместителя руководителя организации.

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