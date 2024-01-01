ИГЖН Пермского края возглавила Юлия Батенева Прежний руководитель Александр Евсюков покинул должность в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Юлия Батенева / фото: ИГЖН

Юлия Батенева назначена и.о. начальника Пермской краевой инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН). Ранее она занимала пост статс-секретаря — заместителя руководителя организации. Предыдущий руководитель ИГЖН Александр Евсюков покинул должность в декабре 2023 года и устроился на работу в одном из новых регионов РФ, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В 2023 году Александр Евсюков провёл много месяцев в командировке в Луганской Народной Республике, выполняя обязанности заместителя руководителя администрации Северодонецка. В конце лета он вернулся в Пермь.

Александр Евсюков устроился в ИГЖН Пермского края ещё в 2014 году, начав работать в должности заместителя начальника отдела надзора за использованием жилого фонда. В 2015 году стал начальником отдела лицензирования, а с июля 2017 года занимал должность заместителя начальника ИГЖН. В ноябре 2017 года был назначен и.о. руководителя инспекции, а в 2018-м избавился от приставки «и.о.».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.