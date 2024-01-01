Алёна Бронникова В ИГЖН Пермского края ожидается новое назначение Нового руководителя ведомства назначат в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края планируют в ближайшее время назначить нового руководителя региональной инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.

На должность начальника ведомства были рассмотрены несколько кандидатур, в том числе министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин. По одной из версий, в данный момент согласование проходит сотрудник краевой инспекции государственного технического надзора Михаил Ширяев. Подтвердить информацию в правительстве изданию не удалось.

Ранее ИГЖН Прикамья возглавлял Александр Евсюков. Он устроился в ведомство на должность заместителя начальника отдела надзора за использованием жилого фонда ещё в 2014 году, затем возглавил отдел лицензирования. С июля 2017 года занимал пост заместителя начальника ИГЖН, а в 2018-м был назначен руководителем инспекции.

В прошлом году Евсюков провёл много месяцев в командировке в Луганской Народной Республике, выполняя обязанности заместителя руководителя администрации Северодонецка. В декабре он покинул пермскую ИГЖН и устроился на работу в одном из новых регионов РФ.

Исполняющим обязанности начальника ведомства назначили Юлию Батеневу. Ранее она занимала пост статс-секретаря — заместителя руководителя организации.

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