Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми владельцы пункта приёма металлолома вернули утраченные скульптуры Металлические фигуры будут установлены на «Заводе Шпагина» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Рустамом Исмагиловым

В Перми 11 ноября состоялась передача металлических скульптур, по недоразумению оказавшихся в металлоломе, представителям краевой структуры — Управления отраслевого заказа. По информации «Нового компаньона», произведения искусства будут размещены на территории «Завода Шпагина». Вывоз скульптур и установка на новом месте состоится в ближайшие дни.

На то, что скульптуры, пропавшие пять лет назад с площади возле кинотеатра «Кристалл», нашлись в пункте приёма металлолома, обратил внимание скульптор Рустам Исмагилов, который разместил пост об этом в социальных сетях. После ряда публикаций владельцы предприятия по переработке чёрного металла «Стальная воля» по собственной инициативе предложили вернуть произведения Пермскому краю.

Скульптуры были установлены у «Кристалла» ещё в 2011 году в рамках фестиваля современной пластики «Сезон искусства» (0+), который проводил Фонд скульпторов России «Единение». Пять лет назад во время реконструкции площади скульптуры убрали и уже не вернули.

«Новый компаньон» уже писал, что один из арт-объектов — «Мотылёк» — нашли в Кунгуре в пункте приёма металлолома. Эта скульптура, представляющая собой образ человека с крыльями, также ранее находилась у кинотеатра «Кристалл». Её восстановили, нашли новое место обитания — поляну аэродрома Мыльники под Кунгуром — и дали новое название — «Мечтатель».

