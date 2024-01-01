В Кунгуре восстановили скульптуру времён пермской «культурной революции» Арт-объект «Мотылёк» нашли в пункте металлолома Поделиться Твитнуть

В Кунгуре в пункте металлолома нашли скульптуру «Мотылёк», которая появилась во времена пермской «культурной революции» и была установлена рядом с кинотеатром «Кристалл».

Сейчас её восстановили и нашли ей новое место обитания — поляну аэродрома Мыльники под Кунгуром. Новое название объекта — «Мечтатель». Скульптура представляет собой образ человека с крыльями из металла. Об этом сообщается на официальной странице ВКонтакте радиостанции «Первое Кунгурское» 100.3 fm.

Арт-объект «Мотылёк» появился летом 2011 года в рамках фестиваля «Белые ночи». Автором работы стал скульптор из Риги Карлис Иле. Он принимал участие в международном фестивале пластики им. Николая Полукарова. За эту работу Карлиса наградили главным призом форума — статуэткой в виде уменьшенной копии скульптуры «Икар».

После завершения «Белых ночей» в 2014 году часть арт-объектов были проданы на аукционе. Жители Кунгура нашли скульптуру в пункте приёма металлолома. Они привели её в порядок и дали новое имя и вторую жизнь.

«Мотылёк» выполнен из листовой стали и металлических прутьев. Скульптура представляет собой хрупкую человеческую фигуру с крыльями бабочки и цветком в руке. Композиция символизирует единство человека и природы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.