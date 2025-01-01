В Перми исчезнувшие у «Кристалла» скульптуры нашли в металлоломе Они пропали пять лет назад Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Рустамом Исмагиловым

Пермский скульптор Рустам Исмагилов нашёл скульптуры, которые находились на площади у бывшего кинотеатра «Кристалл» на Комсомольском проспекте. Как он сообщил «Новому компаньону», сейчас они в пункте приёма металлолома.

По его данным, там находятся несколько арт-объектов.

«Нашлись работы, которые стояли около «Кристалла». Они все, видимо, сданы в металлом, потому что мне друзья скинули фотографии», — рассказал он «Новому компаньону».

Фото предоставлено Рустамом Исмагиловым

Напомним, скульптуры были установлены у «Кристалла» ещё в 2011 году в рамках фестиваля современной пластики «Сезон искусства» (0+), однако пять лет назад, когда на Компросе проходила масштабная реконструкция, скульптуры убрали. Обратно их уже не вернули.

Ранее «Новый компаньон» писал, что один из арт-объектов — «Мотылёк» — нашли в Кунгуре в пункте металлолома. Эта скульптура также находилась у кинотеатра «Кристалл». Её восстановили и нашли новое место обитания — поляну аэродрома Мыльники под Кунгуром. Объекту дали новое название — «Мечтатель». Скульптура представляет собой образ человека с крыльями из металла.

