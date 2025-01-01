Из-за ОРВИ карантин объявлен в 18 детсадах и двух школах Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в организованных детских коллективах Прикамья за истекшую неделю был временно приостановлен образовательный процесс в 22 дошкольных группах 18 образовательных учреждений и в двух классах двух общеобразовательных школ. Об этом сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве отмечали, что в Пермском крае продолжает снижаться уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным еженедельного мониторинга краевого управления Роспотребнадзора, с 3 по 9 ноября было зарегистрировано 9,1 тыс. случаев заболеваний, что на 6,7% ниже, чем неделей ранее.

Лабораторные исследования показали, что среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Однако уже регистрируются и единичные случаи гриппа.

Прививки против гриппа на 10 ноября в Пермском крае сделали более 1,1 млн человек.

