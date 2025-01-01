В Перми зафиксированы первые в этом сезоне случаи гриппа Пик будет достигнут к февралю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми выявлены первые случаи заболевания гриппом, сообщила заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт в эфире Радио «КП». Она напомнила, что предстоящий эпидсезон будет характеризоваться циркуляцией гонконгского штамма гриппа (H3N2), свиного гриппа (H1N1) и гриппа группы В.

Эпидемиологи прогнозируют, что сезонный рост заболеваемости начнётся в ближайшее время, а пик будет достигнут к февралю.

Лучшей профилактикой опасного заболевания является вакцинация. Поскольку случаи заражения пока единичны, у людей ещё есть возможность сделать прививку.

На текущий момент в регионе вакцинировано более 1 млн человек, включая более 400 тыс. детей. Это составляет 42% от общего населения. Эпидемиологи утверждают, что вакцина соответствует циркулирующим в настоящее время штаммам. В Пермском крае применяются такие вакцины, как «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».

При появлении первых симптомов болезни важно обратиться за медицинской помощью и следовать всем рекомендациям врача. Это особенно касается детей, пожилых людей и беременных. Самолечение может быть опасным.

Грипп характеризуется тяжёлым течением с высокой температурой (до 40 градусов и выше), сильными мышечными болями, головными болями и болями в глазах. Кроме того, грипп опасен своими осложнениями, например пневмонией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.