Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае продолжает снижаться За прошедшую неделю количество зарегистрированных случаев снизилось на 6,7%

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжает снижаться уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным еженедельного мониторинга краевого управления Роспотребнадзора, с 3 по 9 ноября было зарегистрировано 9,1 тыс. случаев заболеваний, что на 6,7% ниже, чем неделей ранее.

Лабораторные исследования показали, что среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии, такие как риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Из-за ОРВИ в организованных детских коллективах за прошедшую неделю в Прикамье образовательный процесс был приостановлен в 22 группах 18 дошкольных организаций и в двух классах двух школ. В целом, по словам специалистов, эпидемический порог заболеваемости в регионе не превышен.

Прививки против гриппа на 10 ноября в Пермском крае сделали более 1,1 млн человек (46,8% от совокупного населения), из них 401,9 тыс. детей.

Неделей ранее в регионе наблюдалось снижение количества случаев заболевания ОРВИ и гриппом на 17,7%, с 27 октября по 2 ноября было выявлено 9,7 тыс. больных. Вакцинацию прошли 41,9% жителей.

