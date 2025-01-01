Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае снизилась на 17,7% Прививки от гриппа поставили более 1 млн человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 27 октября по 2 ноября 2025 года в Пермском крае зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 17,7% относительно предыдущей недели. Общее количество зарегистрированных случаев за указанный период составило 9768, что не превышает эпидемический порог для региона. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Результаты лабораторного мониторинга демонстрируют, что среди пациентов с симптомами ОРВИ доминируют вирусы негриппозной этиологии, включая вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

В рамках профилактических мероприятий в регионе активно проводится вакцинация против гриппа. По данным на 3 ноября 2025 года, вакцинировано более 1 млн 41,1 тыс. человек, что составляет 41,9% от общей численности населения Пермского края. Среди привитых 401,9 тыс. человек — дети. Масштабная иммунизация населения способствует снижению риска осложнений и тяжести течения заболеваний в случае инфицирования, отметили в Роспотребнадзоре.

