Алёна Бронникова На создание ледовых городков в двух районах Перми выделили почти 1,5 млн рублей Объекты должны быть готовы к 25 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Пермьпарк» ищет подрядчиков для обустройства двух ледовых городков в Индустриальном и Кировском районах Перми. На эти цели предусмотрено 1,4 млн руб. Победителей определят 21 ноября.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, оба объекта должны быть готовы не позднее 25 декабря. Подрядчики должны подготовить эскизные проекты на тему русских сказок, подготовить площадки и построить объекты. Ледовых объектов на территории городков должно быть не менее двух: лабиринт и трон, оборудованные подсветкой. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов должен составлять не менее двух месяцев.

В Индустриальном районе новогодний городок построят в саду им. В.Л. Миндовского, по ул. Мира, 9, в Кировском — на территории парка «Счастье есть», по ул. Маршала Рыбалко, 106. Начальная цена каждой закупки составляет 723 тыс. руб.

В прошлом году на обустройство городка в саду Миндовского было выделено 848,4 тыс. руб., на обустройство городка в парке «Счастье есть» — 763,7 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что главный ледовый городок Перми в этом году будет посвящён «Уральским сказам» Павла Бажова, коми-пермяцкому национальному эпосу и рассказам Мамина-Сибиряка. Начальная цена закупки — 19,6 млн руб. Кроме того, на эспланаде планируют разместить горку для катания на лыжах, сноубордах и тюбингах.

