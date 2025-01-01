Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ледовый городок в Перми создадут по мотивам коми-пермяцкого эпоса и уральских сказов Цена вопроса — 19,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Эскиз объекта Кудым-Ош. Фото: Техническое задание к конкурсу

Центр организации закупок Пермского края объявил открытый конкурс подрядчиков на оказание услуги по обеспечению функционирования новогоднего комплекса на эспланаде.

Речь идёт о создании и поддержании в рабочем состоянии ледового городка. В перечень услуг входят разработка технологических решений и рабочей документации новогоднего комплекса; подготовительные работы; устройство (монтаж), обслуживание новогоднего комплекса и последующий его демонтаж.

Фото: Техническое задание для подрядчиков

Судя по техническому заданию для подрядчика, новогодний ледовый городок должен быть открыт 28 декабря и работать до 23 февраля, а к 15 марта должен быть демонтирован.

Фото: Техническое задание для подрядчиков

В техническом задании подробно написано, какие объекты планируются к созданию. Ледовая композиция будет посвящена в этом году «Уральским сказам» Павла Бажова, коми-пермяцкому национальному эпосу и рассказам Мамина-Сибиряка. Среди персонажей — Кудым-Ош, Хозяйка Медной горы, Серая шейка, Серебряное копытце, Голубая змейка; среди объектов — пять горок от 1 до 3 м высотой и декоративное панно-логотип «Легенды Пармы».

Фото: Техническое задание для подрядчиков

Подрядчик должен будет также обеспечить наличие навигации, разместить информационные щиты и создать декоративную подсветку.

Начальная цена закупки — 19,6 млн руб. Итоги конкурса будут подведены 21 ноября.

Фото: Техническое задание для подрядчиков

