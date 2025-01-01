Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Ледовый городок в Перми создадут по мотивам коми-пермяцкого эпоса и уральских сказов
Цена вопроса — 19,6 млн рублей
Центр организации закупок Пермского края объявил открытый конкурс подрядчиков на оказание услуги по обеспечению функционирования новогоднего комплекса на эспланаде.
Речь идёт о создании и поддержании в рабочем состоянии ледового городка. В перечень услуг входят разработка технологических решений и рабочей документации новогоднего комплекса; подготовительные работы; устройство (монтаж), обслуживание новогоднего комплекса и последующий его демонтаж.
Судя по техническому заданию для подрядчика, новогодний ледовый городок должен быть открыт 28 декабря и работать до 23 февраля, а к 15 марта должен быть демонтирован.
В техническом задании подробно написано, какие объекты планируются к созданию. Ледовая композиция будет посвящена в этом году «Уральским сказам» Павла Бажова, коми-пермяцкому национальному эпосу и рассказам Мамина-Сибиряка. Среди персонажей — Кудым-Ош, Хозяйка Медной горы, Серая шейка, Серебряное копытце, Голубая змейка; среди объектов — пять горок от 1 до 3 м высотой и декоративное панно-логотип «Легенды Пармы».
Подрядчик должен будет также обеспечить наличие навигации, разместить информационные щиты и создать декоративную подсветку.
Начальная цена закупки — 19,6 млн руб. Итоги конкурса будут подведены 21 ноября.
