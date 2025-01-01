Прокуратура Прикамья запросила для Елены Найдановой 6,5 лет колонии Дело экс-директора фонда «Содействие XXI век» рассматривается в заочном режиме Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде Перми завершается заочное судебное разбирательство по уголовному делу против бывшей главы фонда «Содействие XXI век» Елены Найдановой, обвиняемой в хищении около 67,7 млн руб. Прокуратура настаивает на шести с половиной годах заключения в исправительном учреждении общего режима и штрафе почти 10 млн руб.

Гособвинитель Светлана Плотникова, выступая в суде, отметила наличие достаточных доказательств вины подсудимой, включая признание самой Найдановой на этапе предварительного расследования. При этом отмечается, что суммы похищенного предназначались для реализации законных целей фонда, однако были использованы нелегальным путём, сообщает Properm.

Кроме реального срока заключения и крупного штрафа, прокуратура просит суд запретить Найдановой занимать управленческие посты два с половиной года.

По версии обвинения, средства благотворительного фонда незаконно использовались для финансирования избирательных кампаний и нужд представителей власти региона. Сами деньги изначально поступили от компании «ЛУКОЙЛ».

Судебные слушания начались летом прошлого года, но процесс несколько раз откладывался из-за отсутствия обвиняемой — она находится за пределами РФ. Дело в отношении Найдановой выделили в отдельное производство. Дело рассматривает судья Анна Казакова, приступив к изучению заключительных аргументов стороны обвинения и защиты.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе прошлого года Ленинский суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении другого фигуранта дела - бывшего зампреда краевого правительства Елены Лопаевой. Её приговорили к четырём годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб., признав виновной в хищении средств фонда «Содействие XXI век» на 68 млн руб. Лопаева не признала свою вину, апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменений.

В феврале 2025 года Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на отсрочку наказания Елене Лопаевой. Жалобу прокуратуры не удовлетворили. Экс-чиновницу выпустили на свободу, пока её несовершеннолетнему сыну не исполнится 14 лет.

