Территорию «Полюдова камня» в Прикамье привели в порядок Ранее в Интернете сообщалось, что ООПТ завалена мусором

Полюдов камень

Прокуратура Пермского края

После представления природоохранной прокуратуры директору ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский» территорию «Полюдова камня» в Пермском крае очистили от мусора, об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве напомнили, что в августе 2025 года Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура проводила проверку по факту загрязнения территории природного резервата «Полюдов камень». Поводом для проверки стала публикация в Интернете, которая сообщила о наличии отходов на охраняемой территории.

В ходе проверки специалисты выехали на место и провели осмотр вместе с представителями заповедника. В результате осмотра было подтверждено наличие отходов в пределах ООПТ. При этом в заповеднике «Вишерский», комментируя публикацию в сети, отметили, что «в одну информационную кучу свалены два момента».

На основании выявленных нарушений директору ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский» было направлено представление. По результатам рассмотрения этого представления все нарушения были устранены: все отходы вывезены за пределы особо охраняемой природной территории, и территория приведена в надлежащее состояние.

