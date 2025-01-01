В прикамском заповеднике ответили, когда уберут мусор с вершины Полюда Ситуацией заинтересовалась прокуратура Поделиться Твитнуть

фото тг-канала заповедника "Вишерский"

В заповеднике «Вишерский» ответили на публикации в Интернете о загрязнении охраняемой территории «Полюдов камень». В учреждении отметили, что «в одну информационную кучу свалены два момента».

Там напомнили, что на вершине Полюда когда-то стояла вышка старого телевизионного ретранслятора. Однако её разобрали, поскольку она представляла собой угрозу для туристов. Зимой на конструкции образовывались крупные ледяные наросты, которые, падая, могли серьезно травмировать людей. Демонтаж вышки провели аккуратно, чтобы не повредить окружающую растительность и почву. Предполагается, что с наступлением устойчивых морозов и формированием достаточного снежного покрова металлоконструкции будут перемещены к основанию Полюда. Текущее состояние дороги препятствует проведению этих работ в тёплое время года.

фото тг-канала заповедника "Вишерский"

Кроме того, возле визит-центра заповедника на вершине находится ангар, ранее служивший для хранения снегоходов и строительных материалов. В холодное время года его также использовали как мангальную зону для туристов. В марте 2025 года, после необычайно тёплой зимы, крыша ангара обрушилась под тяжестью накопившегося снега. Территорию вокруг сооружения огородили, разместили предупреждающие знаки. Весной, как только сошёл снег, было проведено техническое обследование ангара. На основании его результатов был подготовлен пакет документов для Министерства природных ресурсов и экологии РФ как собственника с целью согласования демонтажа строения. Ожидается ответ. После получения разрешения и снятия ангара с учёта остатки конструкции будут вывезены вниз по зимней дороге.

«Кому и для чего понадобилось создавать ажиотаж вокруг вершины Полюда — нам неизвестно. Основные функции заповедника — охранять, изучать, просвещать, что мы и делаем сверх меры своих сил и возможностей, потому что не можем иначе. Отвечать на анонимные кляузы не входит в задачи заповедника. Но раз нашим гостям, читателям, любителям природы это стало интересно, то делаем исключение и детально отвечаем», — говорится в сообщении тг-канала заповедника.

Ранее «Новый компаньон» писал, что критические публикации в сети стали поводом для прокурорской проверки, которая подтвердила наличие несанкционированных свалок, наносящих вред экологии заповедника. Руководителю учреждения было вынесено представление.

