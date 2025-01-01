Прокуратура Прикамья внесла представление директору Вишерского заповедника Причиной послужило загрязнение Полюдова камня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратура Пермского края

Прокуратура провела проверку после публикации в интернете о загрязнении охраняемой территории «Полюдов камень». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ведомстве пояснили, что ответственность за территорию несёт заповедник «Вишерский». Во время выезда на место с участием представителей заповедника было подтверждено наличие отходов. Эти несанкционированные свалки наносят вред экологии заповедника, в связи с этим в прокуратуре приняли меры в отношении руководства учреждения.

В результате проверки директору заповедника «Вишерский» вынесли представление. Сейчас прокуратура контролирует устранение нарушений.

