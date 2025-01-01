Прокуратура Прикамья внесла представление директору Вишерского заповедника
Причиной послужило загрязнение Полюдова камня
Прокуратура провела проверку после публикации в интернете о загрязнении охраняемой территории «Полюдов камень». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В ведомстве пояснили, что ответственность за территорию несёт заповедник «Вишерский». Во время выезда на место с участием представителей заповедника было подтверждено наличие отходов. Эти несанкционированные свалки наносят вред экологии заповедника, в связи с этим в прокуратуре приняли меры в отношении руководства учреждения.
В результате проверки директору заповедника «Вишерский» вынесли представление. Сейчас прокуратура контролирует устранение нарушений.
