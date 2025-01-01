На дорогах Пермского края 8 ноября образуется гололедица Жителей призывают быть внимательными и осторожными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Пермского края предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 8 ноября. По данным Пермского ЦГМС, в отдельных районах региона ожидается туман, на дорогах образуется гололедица, а днём будут также наблюдаться гололёдные явления.

В краевом МЧС отмечают, что это может стать причиной обрывов линии электропередачи, аварий на системах ЖКХ и на дорогах. В связи с этим рекомендуется быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линией электропередачи, соблюдать требования пожарной безопасности и ПДД.

Как сообщал «Новый компаньон», 8 ноября температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+6°, вечером на юге могут начаться дожди. На юго-востоке и севере 9 ноября дождь может смениться мокрым снегом, температура воздуха будет 0…-5°. Обещанного арктического вторжения не произойдёт, метеорологическая зима откладывается как минимум на вторую декаду месяца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.