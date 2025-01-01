Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие выходные Арктического вторжения не будет Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

Сегодня, 7 ноября, под влиянием циклона, который перемещается с северо-запада Европейской территории России (ЕТР) на Северный Урал, в Пермском крае продолжится поступление тёплого и влажного воздуха с запада. Днем температура поднимется до +3…+8°, а в Перми достигнет +7°, что на 8-9° выше нормы. Таким образом, 7 ноября может стать самым тёплым днём месяца. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На севере и востоке края ожидаются дожди, которые будут способствовать активному таянию снега. За ночь на севере уже выпало до 11 мм осадков (в Чердыни). В результате суточная сумма осадков может достичь 20 мм.

В выходные дни температура немного понизится. В субботу вечером на юге Пермского края могут начаться дожди. На юго-востоке ночью на воскресенье дождь может смениться сильным мокрым снегом. На севере дождь перейдёт в мокрый снег, и ночью на воскресенье значительно похолодает.

Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах +1…+6°, а вечером на севере и востоке может опуститься до -2°, в Перми ожидается +3…+5°. В воскресенье на север и восток края придёт более холодный воздух, температура будет колебаться от 0 до -5°, на крайнем северо-востоке возможны морозы до -10°. В центральных районах, включая Пермь, температура будет около 0°, на юге поднимется до +3°. Возможен слабый мокрый снег.

В ночь на понедельник погода не изменится, а днём с северо-запада придет новый циклон, уже четвертый в этой серии. Он принесёт значительные осадки (до 6-8 мм) на север и восток края, в основном в виде мокрого снега, что приведёт к увеличению снежного покрова. В Перми и южной части края ожидается слабый снег, переходящий в дождь, с кратковременным потеплением до +2…+4°. После прохождения циклона ожидается поступление умеренно холодной воздушной массы, что приведет к похолоданию до 0…-3° и прекращению осадков на пару дней. Однако серьезного арктического вторжения, о котором ранее сообщалось, не произойдет — арктическая воздушная масса останется на севере Западной Сибири.

