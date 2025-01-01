На следующей неделе на севере Пермского края возможны морозы до -25 градусов Это станет первым значительным ноябрьским похолоданием с 2022 года Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Синоптики прогнозируют на следующей неделе в Пермском крае морозы до -25°. По словам авторов проекта «Опасные природные явления Пермского края», причиной этого может стать холодная воздушная масса, которая придёт 7-8 ноября на Карское море и север Западной Сибири, из районов, где уже есть ледовый покров.

«Если далее она будет распространяться на юг, то на следующей неделе есть условия для куда более сильного похолодания — до -20…-25° в северной части Пермского края. Вероятно, это будет первое такое ноябрьское похолодание в крае с 2022 года. Но доберётся ли оно до Перми — ещё не известно», — утверждают эксперты.

Они отмечают, что текущее похолодание было связано с вторжением тёплого арктического антициклона, сформировавшегося над Карским морем, где сейчас нет льда. Температура воздушной массы была около -10° или чуть ниже, почти на уровне предыдущего арктического вторжения 28-29 сентября. Ожидаемая на следующей неделе отрицательная аномалия в соседних регионах прогнозируется впервые с февраля 2024 года.

До вторжения холода в Прикамье ожидается значительное потепление. В четверг, 6 ноября, температура воздуха в краевой столице поднимется до +3…+5°, в пятницу 7 ноября — днём до +5…+7°, а начавшийся 5 ноября снегопад продлится до четверга и увеличит высоту снежного покрова до 8-10 см.

