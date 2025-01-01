Пик потепления в Пермском крае ожидается 7 ноября До этого в Перми может выпасть более 10 см снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики прогнозируют значительные изменения в погодных условиях на текущей неделе в Пермском крае. Сначала регион окажется под влиянием арктического циклона, а затем ожидается значительное потепление. Об этом информирует ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского государственного университета.

В ночь на 5 ноября температура опустилась до рекордно низких значений. Утром в среду начался снегопад, который продлится до четверга. Если циклон сохранит свою траекторию, к вечеру среды высота снежного покрова в Перми может достигнуть 8-10 см, а снегопад продолжится до 6 ноября.

В четверг погодные условия резко изменятся. Мороз и снегопад сменятся тёплым атмосферным фронтом, что приведёт к оттепели. В течение дня температура в Перми поднимется до +3…+5°C.

Как отмечают синоптики, пик потепления придётся на пятницу, 7 ноября. В ночные часы температура будет колебаться в пределах +3…+5°C, а днём поднимется до +5…+7°C.

